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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.02.2019
              804

              Стальной сгон для пола 55см С 030

              Телефон
              +78632427616
              Продавец
              Мастер Блеск
              0
              Описание товара
              Стальной сгон-стяжка используется для удаления воды и жидкой грязи с полов и в закрытых помещениях, в наружных сооружениях при повсеместной и индустриальной уборке. Наиболее эффективно удаляет воду и загрязнения с твердых поверхностей, таких как: плитка, гладкий бетон, линолеум и др. Снаружи применяется для уборки парадных зданий, моек автотранспорта, открытых площадок с плиточным покрытием и других поверхностей. Размер изделия – 55 см. Сгон включает в себя пористую резинку-скребок (сквидж), фиксирующую раму с хомутом для рукоятки любой длины с диаметром двадцать пять миллиметров и саму рукоятку.Не рекомендован для использования на грубых половых поверхностях – происходит быстрый и сильный износ резинки.Основа сгона - сталь с креплением для использования любых рукояток (диаметр до 25мм) по принципу хомута (без отверстий), что дает возможность выбора рукоятки наиболее подходящей длины, например, учитывая рост сотрудников или выполняемую работу. Преимущества использования данного вида сгона в огромном ресурсе работы и прочной надежной конструкции. Сравнительно больший вес изделия тоже можно считать преимуществом, так как сгон прижимается к поверхности без особых усилий.Почему выгодно покупать товары для уборки в Мастер БлескБесплатная доставкаОсуществляем бесплатную доставка по Ростову-на-Дону на сумму заказа от 1500 рублей Наличный и безналичный расчетУдобная форма взаиморасчетов как с частными лицами, так и с организациями. Выгодная ценаСтоимость товаров для уборки значительно дешевле, чем в магазинах города.
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