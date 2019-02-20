GRASS Dos Gel, 0,75л Дезинфицирующий чистящий гель

Описание товара

Дезинфицирующий чистящий гель Grass «Dos Gel», 750гр.Чистящее средство для туалетных и ванных комнат на основе активного хлора для дезинфекции и отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими свойствами, удаляет плесень и грибок. Пары средства защищают от летучих микробов.Почему выгодно покупать товары для уборки в Мастер БлескБесплатная доставкаОсуществляем бесплатную доставка по Ростову-на-Дону на сумму заказа от 1500 рублей Наличный и безналичный расчетУдобная форма взаиморасчетов как с частными лицами, так и с организациями. Выгодная ценаСтоимость товаров для уборки значительно дешевле, чем в магазинах города.