Вафельное полотно 40 см

Описание товара

Вафельное полотно шириной 40 см- обладает большей плотностью материала, что обеспечивает более надежное впитывание влаги. Подходит для вытирания масла на промышленных агрегатах, а также для протирания насухо окон после влажной уборки.Почему выгодно покупать товары для уборки в Мастер БлескБесплатная доставкаОсуществляем бесплатную доставка по Ростову-на-Дону на сумму заказа от 1500 рублей Удобная форма оплатыНаличный и безналичный расчет. Работаем как с частными лицами, так и с организациями. Выгодная ценаСтоимость товаров для уборки значительно дешевле, чем в магазинах города.