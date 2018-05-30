Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 30.05.2018
              7

              Кисть малярная плоская 14 мм КФ-20

              Телефон
              +79050404443
              Продавец
              АЛЬТАИР
              0
              Описание товара

              Кисть малярная плоская 14 мм КФ-20 ООО"АЛЬТАИР" реализует сырье: щетину ТОПС не менее 60% от 44-105 мм, волос КРС, конский волос полуфабрикат Закупаем конский волос разной длины и волос КРС  Свои предложения просим отправлять на электронный адрес: E-mail: schetin2013@yandex.ru Рассмотрим любые предложения. кисте-щёточная фабрика выпускает: Малярный инструмент для нанесения лака и краски. Щетки хозяйственные и хозяйственно-технические для мытья и уборки помещений. Подножные коврики. Черенки для щёток поломойных и швабр. Щёточные изделия по спецзаказам для предприятий лёгкой и пищевой промышленности. Фабрика имеет возможность разместить на кисте-щёточных изделиях логотип по желанию заказчика.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store