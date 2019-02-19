Рельсы КР 100, ГОСТ 4121 96, новые и бу

Описание товара

В наличии на складе:Рельсы Р-18, Р-24, Р-33, Р38, Р-43, Р-50, Р-65, Р-75.Рельсы крановые КР-70, КР-80, КР-100, КР-120, КР-140.Рельсы трамвайные Т62.Шпалы железобетонные и деревянные, полушпалы для подкрановых путей, брус переводной (деревянный и железобетонный).Собственное производство: накладка крановая, планка прижимная и планка упорная: У1, У2, У3, У1ХЛ, У2ХЛ, У3ХЛ, П1, П2, П1ХЛ, П2ХЛ, ПМЗ.Накладка стыковая всех типоразмеров.Болты стыковые, клеммные, закладные в сборе.Упоры тупиковые (железнодорожные и на подкрановый путь).Стрелочные переводы широкой и узкой колеи (новые и старогодние), переводные механизмы. Путевой инструмент (электрифицированный и гидравлический). Наличие собственного автопарка - гарантия быстрой и надежной поставки продукции.