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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.02.2019
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              Рельсы КР 100, ГОСТ 4121 96, новые и бу

              Телефон
              +78633030070
              Продавец
              ДОНМЕТ
              0
              Описание товара
              В наличии на складе:Рельсы Р-18, Р-24, Р-33, Р38, Р-43, Р-50, Р-65, Р-75.Рельсы крановые КР-70, КР-80, КР-100, КР-120, КР-140.Рельсы трамвайные Т62.Шпалы железобетонные и деревянные, полушпалы для подкрановых путей, брус переводной (деревянный и железобетонный).Собственное производство: накладка крановая, планка прижимная и планка упорная: У1, У2, У3, У1ХЛ, У2ХЛ, У3ХЛ, П1, П2, П1ХЛ, П2ХЛ,  ПМЗ.Накладка стыковая всех типоразмеров.Болты стыковые, клеммные, закладные  в сборе.Упоры тупиковые (железнодорожные и на подкрановый путь).Стрелочные переводы широкой и узкой колеи (новые и старогодние), переводные механизмы. Путевой инструмент (электрифицированный и гидравлический).     Наличие собственного автопарка - гарантия быстрой и надежной поставки продукции.
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