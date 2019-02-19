Рельсы КР 70, КР 80, КР 100, КР 120, КР 140, новые и бу, доставка

Описание товара

КР-70, КР-80, КР-100, КР-120, КР-140ГОСТ 4121-96 (ГОСТ 4121-96, ТУ 14-2Р-393-2005, ДСТУ 2484-94) используются для крановых путей опорных мостовых подъемных кранов грузоподъемностью от 10т и выше.Рельсы крановые изготовляются из высокоуглеродистой стали марки К63 по ГОСТ 4121-96 и имеют скругленную головку.Крановые рельсы имеют стенку повышенной толщины и более широкую опорную плоскость, благодаря чему обеспечивается равномерная передача давления колес на верхний пояс подкрановой балки.Крановые рельсы крепят к подкрановым балкам или укладывают по типу железнодорожных путей на специальные основания.Специалисты Донмет всегда готовы вас проконсультировать. Выигрышнoe предложение на рынке РОССИИ. Большой выбор продукции от Донмет.