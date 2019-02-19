Шпалы бу деревянные

Описание товара

Шпалы б/у деревянные для строительства и для укладки в путь. Шпалы в наличии на складе. Продажа деревянной шпалы б/у в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе с доставкой. Цена шпалы 100 р и 300 р за штуку. Продажа оптом и в розницу.