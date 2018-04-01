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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2018
              400

              Соль таблетированная(Турция)

              Телефон
              88314138635
              Ключевые слова:
              Соль, таблетированная(Турция)
              Продавец
              ООО ХимГарантия
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              Описание товара

              Преимущества таблетированной соли Billur Tuz

              Свойства сверхчистой таблетированной соли способствуют быстрому и мощному насыщению жидкости хлоридом натрия. Применение Billur Tuz даёт явные преимущества:

              не остаётся осадка в баке-солеприёмнике, что исключает поломку системы, делает уход за установкой несложным;

              благодаря запатентованной технологии таблетки не слипаются, равномерно растворяются в жидкости, быстро образуется солевой раствор нужной концентрации;

              вода свободно циркулирует между таблетками, что создаёт идеальную работу систему фильтрации и умягчения воды.

              Таблетированная соль Billur Tuz , от Турецких производителей, получила высокую оценку потребителей, она идеально справляется с функцией восстановления запасов ионов в катионитной смоле и обеспечивает безупречную работу системы водоочистки.

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