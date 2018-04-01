Соль, таблетированная(Турция)

Описание товара

Преимущества таблетированной соли Billur Tuz

Свойства сверхчистой таблетированной соли способствуют быстрому и мощному насыщению жидкости хлоридом натрия. Применение Billur Tuz даёт явные преимущества:

не остаётся осадка в баке-солеприёмнике, что исключает поломку системы, делает уход за установкой несложным;

благодаря запатентованной технологии таблетки не слипаются, равномерно растворяются в жидкости, быстро образуется солевой раствор нужной концентрации;

вода свободно циркулирует между таблетками, что создаёт идеальную работу систему фильтрации и умягчения воды.

Таблетированная соль Billur Tuz , от Турецких производителей, получила высокую оценку потребителей, она идеально справляется с функцией восстановления запасов ионов в катионитной смоле и обеспечивает безупречную работу системы водоочистки.