СТФЛ Стеллаж 1034 18 (1800х1000х300 Кол во полок 4)

Описание товара

Модификация стеллажей серии СТФ – стеллажи СТФЛ с допустимой распределенной нагрузкой на каждую полку не более 100 кг и рекомендованной нагрузкой на верхнюю полку – не более 60 кг.Металлические стеллажи СТФЛ используются для хранения различных документов, товаров на складах, в учреждениях и на предприятиях, а также в домах, гаражах и т.д..Конструкция стеллажей серии СТФЛ позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Максимально допустимая нагрузка на отдельно стоящий стеллажа СТФЛ, высотой до 2 м включительно, в стандартной комплектации составляет 650 кг