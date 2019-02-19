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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.02.2019
              4 025

              СТФЛ Стеллаж 1065 22 (2200х1000х600 Кол во полок 5)

              Телефон
              +79119769702
              Продавец
              СНАБ СКЛАД
              0
              Описание товара
              Модификация стеллажей серии СТФ – стеллажи СТФЛ с допустимой распределенной нагрузкой на каждую полку не более 100 кг и рекомендованной нагрузкой на верхнюю полку – не более 60 кг.Металлические стеллажи СТФЛ используются для хранения различных документов, товаров на складах, в учреждениях и на предприятиях, а также в домах, гаражах и т.д..Конструкция стеллажей серии СТФЛ позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Максимально допустимая нагрузка на отдельно стоящий стеллажа СТФЛ, высотой до 2 м включительно, в стандартной комплектации составляет 650 кг
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