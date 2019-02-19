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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.02.2019
              5 522

              СТФУ П Стеллаж 1055 30 (3000х1000х500 Кол во полок 5)

              Телефон
              +79119769702
              Продавец
              СНАБ СКЛАД
              0
              Описание товара
              Стеллажи сборно-разборные серии СТФУ-П предназначены для хранения разнообразной продукции в офисах, торговых залах, бытовках, камерах хранения, гаражах, складских площадях, архивах. Грузоподъемность односекционного стеллажа СТФУ-П высотой 3м составляет 750кг, а многосекционного стеллажа – до 1000 кг. При этом на верхнюю полку равномерно распределнная нагрузка (как в односекционном, так и многосекционном стеллажах) не должна превышать 60 кг. Нижняя полка стеллажа должна размещаться не выше 150 мм от пола.В основном стеллажи продаются поэлементно. Данная базовая модель - стеллаж СТФУ-П 1086-3.0 комплектуется 4 оцинкованными стойками h3000 мм, 6 полками 1000*800 мм, четырьмя подпятниками, 96 комплектами крепежа, 24 уголками жесткости. Стойки стеллажа изготовлены из профиля"равносторонний угол", шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм).Полки усилены ребром жесткости.Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета.Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.
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