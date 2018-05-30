Кисть малярная плоская 6 мм КФ-35

Описание товара

Кисть малярная плоская КФ-35 ООО"АЛЬТАИР" реализует сырье: щетину ТОПС не менее 60% от 44-105 мм, волос КРС, конский волос полуфабрикат Закупаем конский волос разной длины и волос КРС Свои предложения просим отправлять на электронный адрес: E-mail: schetin2013@yandex.ru Рассмотрим любые предложения. кисте-щёточная фабрика выпускает: Малярный инструмент для нанесения лака и краски. Щетки хозяйственные и хозяйственно-технические для мытья и уборки помещений. Подножные коврики. Черенки для щёток поломойных и швабр. Щёточные изделия по спецзаказам для предприятий лёгкой и пищевой промышленности. Фабрика имеет возможность разместить на кисте-щёточных изделиях логотип по желанию заказчика.