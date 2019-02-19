СК Стеллаж 1064 (2485х1066х600 Кол во полок 4)

Описание товара

Стеллажи универсальные металлические серии СК \ СКУ предназначены для установки внутри помещения для хранения грузов с ручной обработкой в магазинах, на складах, автосервисах и на промышленных предприятиях.Стеллажи СК \ СКУ представляют собой универсальную стеллажную конструкцию из рам и полок с креплениями к стойкам на зацепах. Для обеспечения жесткости в продольном направлении по задней плоскости стеллажа стойки одной секции стянуты крестовиной.Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку СК не превышает 125 кг.Стойка имеет сложный фигурный профиль, обеспечивающий прочность и надежность конструкции, позволяет присоединять неограниченное количество дополнительных секций (ДС).Для устойчивости стеллажа предусмотрены подпятники с возможностью крепления к полу при помощи анкерных болтов.Все элементы стеллажа окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета.Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч-пленку и гофрокартон.