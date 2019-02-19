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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.02.2019
              14 875

              Тележка гидравлическая Depo 25 эконом

              Телефон
              +79119769702
              Продавец
              СНАБ СКЛАД
              0
              Описание товара
              Грузоподъемность2500 кгДлина вил1150 ммОбщая длина1535 ммВысота подъема200 ммШирина несущей поверхности вил550 ммШирина лонжерона150 ммРасстояние между вилами250 ммРадиус поворота1330 ммШирина прохода при работе с паллетами1820 ммСобственный вес75 кгМатериал рулевых колес/роликовполиуретанРазмер рулевых колес180x50 ммРазмер вилочных роликовш0x60 ммКоличество рулевых колес/роликов2/4Центр тяжести600 ммВысота ручки1250 ммВысота в нижнем положении85 ммВысота вил45 ммДопустимая температура воздухаот -25 +45 С
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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