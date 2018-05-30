Купольная AHD 720p ИК видеокамера H42+NVP2431H PD1 A1 B36 v202

Описание товара

Купольная AHD-видеокамера с ИК-подсветкой PD1-A1-B3.6 v.2.0.2 и фиксированным объективом 3.6 мм торговой марки «Polyvision».

Основой устройства является КМОП-матрица H42 (для устройств с датой производства, начиная с сентября 2015). За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2431H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC.

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 15 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из пластика.

МАТРИЦА

Тип 1/4’’ H42 CMOS

Эффективные пиксели 1280(Г) х 800(В)

Система сканирования Прогрессивная развёртка

Разрешение AHD: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ

Мин. чувствительность 0.01 люкс

Электронный затвор Авто

ОБЪЕКТИВ

Тип Фиксированный мегапиксельный

Фокусное расстояние 3.6 мм

Регулировка диафрагмы Нет

ИК-ПОДСВЕТКА

Количество ИК-диодов 12 (Ø=5 мм)

Дальность 15 м

Длина волны 850 нм

ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ

DSP-процессор NextChip (NVP2431H)

OSD-меню Нет

Баланс белого AWB

Компенсация засветки BLC

АРУ AGC

Шумоподавление 3DNR

Динамический диапазон D-WDR

Параметры изображения Чёткость, Яркость

Функция день/ночь Авто (Механический ИК-фильтр)

СИГНАЛ

Отношение сигнал/шум ≥42 дБ

Видеовыходы AHD/CVBS(BNC) – переключение проводами

Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м

Синхронизация Внутренняя

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Питание DC 12В

Потребляемый ток 0.4 А

Температура эксплуатации -10...+50°С

Температура хранения -20...+60°С

Максимальная влажность 95%

Габаритные размеры 93(Ø)х68(В) мм

ИК-подсветка с ИК

Технологическая принадлежность AHD 1.0