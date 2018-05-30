Купольная AHD 720p ИК видеокамера H42+NVP2431H PD1 A1 B36 v202

Купольная AHD-видеокамера с ИК-подсветкой PD1-A1-B3.6 v.2.0.2 и фиксированным объективом 3.6 мм торговой марки «Polyvision».
Основой устройства является КМОП-матрица H42 (для устройств с датой производства, начиная с сентября 2015). За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2431H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC.
Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 15 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.
Корпус камеры изготовлен из пластика.
МАТРИЦА
Тип 1/4’’ H42 CMOS
Эффективные пиксели 1280(Г) х 800(В)
Система сканирования Прогрессивная развёртка
Разрешение AHD: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ
Мин. чувствительность 0.01 люкс
Электронный затвор Авто
ОБЪЕКТИВ
Тип Фиксированный мегапиксельный
Фокусное расстояние 3.6 мм
Регулировка диафрагмы Нет
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество ИК-диодов 12 (Ø=5 мм)
Дальность 15 м
Длина волны 850 нм
ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ
DSP-процессор NextChip (NVP2431H)
OSD-меню Нет
Баланс белого AWB
Компенсация засветки BLC
АРУ AGC
Шумоподавление 3DNR
Динамический диапазон D-WDR
Параметры изображения Чёткость, Яркость
Функция день/ночь Авто (Механический ИК-фильтр)
СИГНАЛ
Отношение сигнал/шум ≥42 дБ
Видеовыходы AHD/CVBS(BNC) – переключение проводами
Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м
Синхронизация Внутренняя
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
Питание DC 12В
Потребляемый ток 0.4 А
Температура эксплуатации -10...+50°С
Температура хранения -20...+60°С
Максимальная влажность 95%
Габаритные размеры 93(Ø)х68(В) мм
ИК-подсветка с ИК
Технологическая принадлежность AHD 1.0