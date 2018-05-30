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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.05.2018
              1 376

              Купольная AHD 720p ИК видеокамера H42+NVP2431H PD1 A1 B36 v202

              Телефон
              +78632460318
              Продавец
              Линия Безопасности
              0
              Описание товара

              Купольная  AHD-видеокамера  с  ИК-подсветкой  PD1-A1-B3.6  v.2.0.2  и фиксированным объективом 3.6 мм торговой марки «Polyvision». 

              Основой устройства является КМОП-матрица H42  (для устройств с датой производства, начиная с сентября 2015). За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2431H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC. 

              Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 15 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте. 

              Корпус камеры изготовлен из пластика. 

              МАТРИЦА  

              Тип 1/4’’ H42 CMOS

              Эффективные пиксели 1280(Г) х 800(В)

              Система сканирования Прогрессивная развёртка

              Разрешение AHD: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ

              Мин. чувствительность 0.01 люкс

              Электронный затвор Авто

              ОБЪЕКТИВ  

              Тип Фиксированный мегапиксельный

              Фокусное расстояние 3.6 мм

              Регулировка диафрагмы Нет

              ИК-ПОДСВЕТКА  

              Количество ИК-диодов 12 (Ø=5 мм)

              Дальность 15 м

              Длина волны 850 нм

              ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ  

              DSP-процессор NextChip (NVP2431H)

              OSD-меню Нет

              Баланс белого AWB

              Компенсация засветки BLC

              АРУ AGC

              Шумоподавление 3DNR

              Динамический диапазон D-WDR

              Параметры изображения Чёткость, Яркость

              Функция день/ночь Авто (Механический ИК-фильтр)

              СИГНАЛ  

              Отношение сигнал/шум ≥42 дБ

              Видеовыходы AHD/CVBS(BNC) – переключение проводами

              Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м

              Синхронизация Внутренняя

              ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ  

              Питание DC 12В

              Потребляемый ток 0.4 А

              Температура эксплуатации -10...+50°С

              Температура хранения -20...+60°С

              Максимальная влажность 95%

              Габаритные размеры 93(Ø)х68(В) мм

              ИК-подсветка с ИК

              Технологическая принадлежность AHD 1.0

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