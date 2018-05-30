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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.05.2018
              3 566

              Купольная AHD 1080p ИК видеокамера IMX322+NVP2441H PD A2 B36 v251

              Телефон
              +78632460318
              Продавец
              Линия Безопасности
              0
              Описание товара

              Уличная AHD-видеокамера PD-A2-B3.6 v.2.5.1 с ИК-подсветкой фиксированным объективом 3.6 мм торговой марки «Polyvision».

              Основой устройства является КМОП-матрица SONY (IMX322). Это 2.4 Мп матрица, созданная  по  технологии  Exmor,  позволяющая  вплотную  приблизится  к светочувствительности ПЗС-матриц такого же класса. За обработку изображения отвечает процессор  NextChip –  NVP2441H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор  имеет  несколько  режимов  баланса  белого,  цифровые  фильтры шумоподавления  2 и 3  DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, несколько режимов компенсации встречных засветок  BLC и  HSBLC, а также функцию  «Антитуман (Defog)». Настройка камеры осуществляется через OSD-меню через регистратор с поддержкой функции Coax.

              Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 20 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

              Корпус камеры изготовлен из металла и имеет класс защиты от пыли и влаги IP-66.  

              Выбор типа видеосигнала на выходе выбирается проводами: AHDH - разомкнуты все  AHDM - замкнуты белый и чёрный  CVBS (960H) - замкнуты зелёный и чёрный

              МАТРИЦА

              Тип   1/2.8’’ Sony Exmor CMOS (IMX322)

              Эффективные пиксели   1984(Г)X1105(В)

              Система сканирования   Прогрессивная развёртка

              Разрешение   AHDH:1920x1080 (1080p), AHDM: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ

              Мин.чувствительность   0.001 люкс (Sens-up x30)

              Электронный затвор   Авто/FLK/1/60(1/50)-1/50000 сек/x2-x30

              СИГНАЛ

              Отношение сигнал/шум   ≥50 дБ

              Видеовыходы   AHDH/AHDM/CVBS(BNC) переключение проводами

              Дистанция передачи сигнала   AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м

              Синхронизация   Внутренняя

              ОБЪЕКТИВ

              Тип   Фиксированный мегапиксельный

              Фокусное расстояние   3.6 мм

              ИК-ПОДСВЕТКА

              Количество ИК-диодов   24 (Ø=5 мм)

              Дальность подсветки   20 м

              Длина волны   850 нм

              ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ

              DSP-процессор   NextChip (NVP2441H)

              OSD-меню   Управление через регистратор (Coax)

              Баланс белого   ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка

              Компенсация засветки   BLC/HSBLC/Выкл.

              АРУ   0-15 (выбор уровня)

              Параметры изображения   Чёткость, Яркость

              Функция день/ночь   Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.источник (Механический ИК-фильтр)

              Динамический диапазон   Вкл./Выкл. (D-WDR)

              Фильтр шумоподавления   Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR)

              Антитуман   Вкл./Выкл. (DEFOG)

              Накопление заряда   x2-x30 (Sens-up)

              Дополнительно   Коррекция битых пикселей (DPC), Подстройка под монитор, Стоп-кадр, Зеркалирование, Негатив, Детектор движения, Маскирование, Скрытые тёмных углов (LSC), Smart-IR, IR PWM

              ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

              Напряжение питания   DC 12 В

              Потребляемый ток   500 мА

              Класс защиты   IP-66

              Температура эксплуатации   -40...+50°С

              Температура хранения   -20...+50°С

              Максимальная влажность   95%

              Габаритные размеры    94(Ø)х69 мм

              ИК-подсветка с ИК

              Технологическая принадлежность AHD 2.0

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