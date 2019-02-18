Топливозаправщик ГАЗ 3309 (тахограф)

Описание товара

Топливозаправщик на шасси ГАЗ 3309 предназначен для транспортировки жидкого топлива и заправки двигателей летательных аппаратов. Основные параметры Объем цистерны, м3 4,9 Плотность, т/м3 0.83 Поперечное сечение Овальное Отсеков, шт 1-2 Материал Сталь Ст3СП 5 кат. Шасси ГАЗ-3309 Колесная формула 4х2 Мощность двигателя, кВт (л/с) 86,2 (118) Снаряженная масса, кг 3965 Полная масса, кг 8180 Распределение нагрузки полной массой. Передние колеса, кгс 1875 Распределение нагрузки полной массой. Задние колеса, кгс 5975 Насос СЦЛ-00 Высота самовсасывания, м 4,5 Привод от коробки отбора мощности через карданный вал Габаритные размеры длина 6550 ширина 2260 высота 2650