Автогидроподъемник ВС 2202 на шасси ГАЗ C41R13

Описание товара

Автогидроподъемник ВС-22.02 на шасси ГАЗ-C41R13 Двухколенная автовышка ВС-22 установлена на шасси ГАЗон НЕКСТ и используется строительно-монтажными и эксплуатационными организациями для подъема людей с материалами и инструментами на высоту до 22 метров. Электро- и гидрооборудование оснащены приборами обеспечения безопасности во время эксплуатации и запрещают работу систем при достижении критических нагрузок. Электроизоляция люльки 1000В, позволяет данному подъемнику обслуживать электросети.На установке ВС 22 установлены два пульта управления навесным оборудованием: на поворотной платформе и в люльке. Автогидроподъемник (АГП) способен работать при температуре воздуха - 40С до + 40С. Для повышения устойчивости базового шасси во время работы АГП предусмотрены выдвижные гидравлические опоры спереди и сзади платформы.ЛИЗИНГ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.