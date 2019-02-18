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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.02.2019
              3 799 000

              Автогидроподъемник ВС 2202 на шасси ГАЗ C41R13

              Телефон
              +79033011663
              Продавец
              МассАвто
              0
              Описание товара
              Автогидроподъемник ВС-22.02 на шасси ГАЗ-C41R13 Двухколенная автовышка ВС-22 установлена на шасси ГАЗон НЕКСТ и используется строительно-монтажными и эксплуатационными организациями для подъема людей с материалами и инструментами на высоту до 22 метров.  Электро- и гидрооборудование оснащены приборами обеспечения безопасности во время эксплуатации и запрещают работу систем при достижении критических нагрузок. Электроизоляция люльки 1000В, позволяет данному подъемнику обслуживать электросети.На установке ВС 22 установлены два пульта управления навесным оборудованием: на поворотной платформе и в люльке. Автогидроподъемник (АГП) способен работать при температуре воздуха - 40С до + 40С. Для повышения устойчивости базового шасси во время работы АГП предусмотрены выдвижные гидравлические опоры спереди и сзади платформы.ЛИЗИНГ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
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