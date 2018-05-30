Купольная поворотная AHD 720p ИК видеокамера PS A1 Z18

Описание товара

Встроенная ИК-подсветка позволяет фиксировать происходящее с одинаковой четкостью видеокамерам как днем, так и ночью. Дальность и угол подсветки см. в характеристиках модели. Также видеокамеры с поддержкой режима «день/ночь» и оборудованные механическим ИК-фильтром транслируют более качественное изображение.

МАТРИЦА

Тип 1/4’’ Aptina CMOS (AR0130)

Эффективные пиксели 1280(Г)x960(В)

Система сканирования Прогрессивная развёртка

Разрешение AHDM: 1280x720 (720p)

Мин. чувствительность Цвет: 0.01 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.) ЧБ: 0.001 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.)

Электронный затвор Авто (1/25…1/10000 сек.)

ОБЪЕКТИВ

Тип Трансфокатор

Фокусное расстояние 4.7–84.6 мм (F1.5-3.6)

Фокусировка Авто/Ручная

Регулировка диафрагмы Авто/Ручная

Оптический зум 18x

ИК-ПОДСВЕТКА

Количество ИК-диодов 9

Дальность 100 м

Длина волны 850 нм

ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ

DSP-процессор NextChip (NVP2431H)

OSD-меню Нет

Баланс белого Есть

Компенсация засветки Есть

АРУ Есть

Шумоподавление 2DNR, 3DNR

Динамический диапазон D-WDR

Функция день/ночь Механический ИК-фильтр

СИГНАЛ

ТВ-стандарт PAL/NTSC

Видеовыходы AHDM(BNC)

Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м

УПРАВЛЕНИЕ

Интерфейс управления RS-485

Протоколы управления Pelco-P/D, Автодетекция

Углы поворота По горизонтали: 0…360°(бесконечно)

Угол наклона По вертикали: -2…90° Автопереворот: 180°

Количество пресетов 255

Автофункции Круиз - 4, Патруль - 4, Автоскан - 4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Питание DC 12 В

Потребляемый ток 5 А

Класс защиты IP-66, встроенный модуль грозозащиты

Температура эксплуатации -40...+50°С (встроенный обогреватель)

Габаритные размеры 208(Ø)x433 мм

ИК-подсветка с ИК

Технологическая принадлежность AHD 1.0