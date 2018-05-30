Купольная поворотная AHD 720p ИК видеокамера PS A1 Z18

Встроенная ИК-подсветка позволяет фиксировать происходящее с одинаковой четкостью видеокамерам как днем, так и ночью. Дальность и угол подсветки см. в характеристиках модели. Также видеокамеры с поддержкой режима «день/ночь» и оборудованные механическим ИК-фильтром транслируют более качественное изображение.
МАТРИЦА
Тип 1/4’’ Aptina CMOS (AR0130)
Эффективные пиксели 1280(Г)x960(В)
Система сканирования Прогрессивная развёртка
Разрешение AHDM: 1280x720 (720p)
Мин. чувствительность Цвет: 0.01 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.) ЧБ: 0.001 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.)
Электронный затвор Авто (1/25…1/10000 сек.)
ОБЪЕКТИВ
Тип Трансфокатор
Фокусное расстояние 4.7–84.6 мм (F1.5-3.6)
Фокусировка Авто/Ручная
Регулировка диафрагмы Авто/Ручная
Оптический зум 18x
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество ИК-диодов 9
Дальность 100 м
Длина волны 850 нм
ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ
DSP-процессор NextChip (NVP2431H)
OSD-меню Нет
Баланс белого Есть
Компенсация засветки Есть
АРУ Есть
Шумоподавление 2DNR, 3DNR
Динамический диапазон D-WDR
Функция день/ночь Механический ИК-фильтр
СИГНАЛ
ТВ-стандарт PAL/NTSC
Видеовыходы AHDM(BNC)
Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м
УПРАВЛЕНИЕ
Интерфейс управления RS-485
Протоколы управления Pelco-P/D, Автодетекция
Углы поворота По горизонтали: 0…360°(бесконечно)
Угол наклона По вертикали: -2…90° Автопереворот: 180°
Количество пресетов 255
Автофункции Круиз - 4, Патруль - 4, Автоскан - 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
Питание DC 12 В
Потребляемый ток 5 А
Класс защиты IP-66, встроенный модуль грозозащиты
Температура эксплуатации -40...+50°С (встроенный обогреватель)
Габаритные размеры 208(Ø)x433 мм
ИК-подсветка с ИК
Технологическая принадлежность AHD 1.0