Автобус ПАЗ 32053 04 (дизель)

Описание товара

Пассажирский автобус ПАЗ-32053 (дизель) – один из самых распространенных в России автобусов производства Павловского автобусного завода. В базовой комплектации он оснащен дизельным двигателем и моторным тормозом. В конструкции предусмотрено переоборудование автобуса для работы как на сжатом, так и на сжиженном газе. За счет этого достигается малый срок окупаемости автобуса в режиме пассажирских перевозок.Рабочий тормоз автобуса ПАЗ-32053-04 пневматический привод двухконтурный с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АВS. Стояночный тормоз - тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Аварийный тормоз - каждый контур рабочей тормозной системы. Система замедления тормозов - моторный тормоз.Возможна установка системы ГЛОНАСС и тахографа.Технические характеристики автобуса ПАЗ-32053-04Тип кузоваНесущий, цельнометаллический, вагонной компоновкиКолесная формула4х2Ресурс кузова, лет5Длина / ширина / высота7000/2530/2880…2940Высота потолка в салоне, мм 1965База, мм3600Количество / ширина дверей1/726+1 аварийнаяМин. радиус разворота, м 7,6Масса снаряженная/полная, кг 4720…5610/7610…8390Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг2855...3115/4755...5275Общее число мест (в т.ч. посадочных)36..43 (18...25)Емкость топливного бака, л 105Шасси, мост КААЗ или РЗААРулевой механизмРулевой привод с гидроусилителемТормозная система Вентиляция ЕстественнаяСистема отопления Калориферная от системы охлаждения двигателяШины 245/70R19,5” (для класса I-II)