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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.02.2019
              790 000

              Бортовой автомобиль ГАЗ 231073

              Телефон
              +79033011663
              Продавец
              МассАвто
              0
              Описание товара
              Новая модель полноприводного бортового автомобиля ГАЗ-231073 Соболь Фермер 4WD с двухрядной кабиной позволяет одновременно перевозить до 6 людей и крупногабаритные грузы. Выпускается в двух вариантах двигателя: бензиновый и дизельный. Исполнение с дизельным двигателем повышает стоимость автомобиля, но позволяет экономить на затратах на топливо.Технические характеристики автомобиля ГАЗ-231073Базовое шассиГАЗ-231073Колесная база, мм2900Габаритные размеры, мм5240 х 2100 х 2660Внутренние размеры грузовой платформы, мм2035 х 1980 х 400Грузоподъемность, кг850Коробка передач5-ступенчатая механическаяРаздаточная коробка«part-time», с отключаемым передним мостомПередняя подвесканезависимая, 2-рычажная, пружинная, с газонаполненными амортизаторамиЗадняя подвесказависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторамиТормозная системаПередние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителемПогрузочная высота1060Масса снаряженного ТС, кг2270Полная масса ТС, кг3120Дорожный просвет, мм205Колесная формула4х4Общее число мест6ДвигательCumminsКоличество цилиндров4Система питанияCommon Rail BoschСистема зажиганиямикропроцессорнаяРабочий объем, куб. см2800Мощность кВТ, (л.с.)88,3(120)Максимальный крутящий момент, Нм270 (27,5)
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