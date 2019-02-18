Описание товара

Самосвал МАЗ 4581Р2-420-020 с задней разгрузкой чаще всего используется для перевозки сыпучих твердых строительных материалов. Большая прочность бортов кузова предотвращает деформацию и увеличивает срок службы самосвала. Технические характеристики самосвала МАЗ 4581Р2-420-020 Колёсная формула 4х2 Полная масса автомобиля, кг 12500 Распределение полной массы на переднюю ось, кг 4500 Распределение полной массы на задний мост, кг 8000 Масса снаряженного автомобиля, кг 6350 Грузоподъемность, кг 6000 Модель двигателя ММЗ Д-245.35Е4 Экологическая норма Euro-4 Мощность двигателя, кВт (л.с.) 130 (177) при 2300 об./мин Максимальный крутящий момент, Н*м 650 при 1200-1600 об./мин Модель коробки передач FAST GEAR 6J70T Тип коробки передач механическая Число передач вперед/назад 6/1 Передаточное число ведущего моста 4,875 Размер шин 9,00R20 Топливный бак, л 130 Максимальная скорость, км/ч 85** Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч 14,79 (22,09) / 21,27*** (29,14***) Платформа прямобортная со скошенными нижними углами боковых бортов Объем платформы, м3 6 Внутренние размеры платформы (длинахширинахвысота), мм 3500х2350х1400 Тип кабины малая, 2-хместная, без спального места, с рестайлинговой облицовкой Сцепление фрикционное однодисковое, пневмогидропривод Тормоза барабанные с АБС, привод пневматический Дополнительное оборудование магнитола, НЖП****, центральный замок, тент, брызгозащита колес