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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.02.2019
              2 950 000

              Фронтальный погрузчик XCMG ZL50GN

              Телефон
              +79033011663
              Продавец
              МассАвто
              0
              Описание товара
              Фронтальный погрузчик XCMG ZL50GNКонструкция фронтального погрузчика XCMG ZL50GN обладает новым современным дизайном. Рама погрузчика сварена в атмосфере инертных газов, что обеспечивает максимальную надежность всех швов. Капот из прочного металла со стальным каркасом оснащен боковыми откидными дверцами и обеспечивает быстрый доступ к двигателю и агрегатам для проведения технического обслуживания. Большие окна кабины водителя позволяют максимально охватить рабочее пространство погрузчика.Фронтальный погрузчик XCMG ZL50GN грузоподъемностью 5 тонн и ковшом объемом 3 м куб. обладает большим усилием отрыва: до 17 тонн. Благодаря таким характеристикам, он может использоваться на масштабных строительных работах с максимальной экономической выгодой. Мощность машины предусматривает высокие требования к агрегатам, обслуживающим работу двигателя. Воздушный фильтр новой конструкции очищает поступающий воздух от пылевых примесей. Система охлаждения адаптирована ко всем климатическим условиям России и обеспечивает безотказную работу машины. Гидравлическая система обеспечивает плавность работы стрелы и ковша даже при максимальных нагрузках.Шарнирно сочлененная рама дает возможность работать фронтальным ковшом под углом к основной оси. Специальный протектор шин позволяет эффективно маневрировать на различных типах грунта и на снежном покрове. Управление механизмами погрузчика осуществляется джойстиком. Высокая высота выгрузки позволяет погрузчику работать в тандеме с грузовыми автомобилями.
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