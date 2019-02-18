Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 18.02.2019
              2 195 000

              Автомобиль Валдай с манипулятором Tadano

              Телефон
              +79033011663
              Продавец
              МассАвто
              0
              Описание товара
              КМУ TADANO TM-ZE363HS Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 900 Максимальный вылет стрелы, м 7,5 Автомобиль бортовой с КМУ Tadano КМУ TADANO TM-ZE363HS Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 900 Максимальный вылет стрелы, м 7,5 Грузовой момент, т*м 7,5 Базовое шасси  Габаритные размеры автомобиля, мм:   – длина 7760 8660 – ширина 2350 2350 – высота 3100 3100 База автомобиля, мм 4210 4730 Колесная формула автомобиля 4х2 4х2 Полная масса, кг 7400 7400 Масса перевозимого груза, кг 1975 1775 Внутренние размеры платформы, мм:     – длина 4400 5400 – ширина 2170 2170 – высота 450 450 Погрузочная высота платформы, мм 1120 1120
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store