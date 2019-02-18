Автомобиль Валдай с манипулятором Tadano

Описание товара

КМУ TADANO TM-ZE363HS Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 900 Максимальный вылет стрелы, м 7,5 Автомобиль бортовой с КМУ Tadano КМУ TADANO TM-ZE363HS Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 900 Максимальный вылет стрелы, м 7,5 Грузовой момент, т*м 7,5 Базовое шасси Габаритные размеры автомобиля, мм: – длина 7760 8660 – ширина 2350 2350 – высота 3100 3100 База автомобиля, мм 4210 4730 Колесная формула автомобиля 4х2 4х2 Полная масса, кг 7400 7400 Масса перевозимого груза, кг 1975 1775 Внутренние размеры платформы, мм: – длина 4400 5400 – ширина 2170 2170 – высота 450 450 Погрузочная высота платформы, мм 1120 1120