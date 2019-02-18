Автоцистерна УАЗ молоковоз (водовоз)

Описание товара

УАЗ-36221 используется в сельском хозяйстве для перевозки пищевых жидкостей (воды, молока, спиртосодержащих жидкостей, кваса и спирта) и состоит из двух отсеков ( 900+600). Цистерна состоит из двух слоев: внутреннего - из нержавеющей стали, и внешнего – из стали с лакокрасочным покрытием. Пространство между слоями заполнено термоизолирующим (пенополеуретан) материалом, который позволяет сохранять нормальную температуру и избежать преждевременной порчи продуктов и допускает изменение температуры не более чем на 2 градуса в течение 10 часов транспортировки. Это особенно важно при перевозке молока при его перевозке на большие расстояния.В каждой емкости имеется люк,герметично закрывающийся крышкой.Цистерна-молоковоз установлена на шасси УАЗ-330364, которое обладает высокой маневренностью и экономичностью в эксплуатации. Доступность запчастей и расходных материалов для агрегатов шасси делает его очень простым в обслуживании и достаточно экономичным, благодаря чему снижается себестоимость перевозимых жидкостей.Колесная формула 4х4 Технические характеристики молоковоза УАЗПлотность перевозимой жидкости, г/см3, не более1,03Базовое шасси автомобиляУАЗ-330364Проектная вместимость цистерны, л.1 000 или 1500Количество секций цистерны, шт.1Внутренний диаметр сливного трубопровода(условный), мм.50Внутренний диаметр горловины, мм500+/-10Контроль предельного заполнения секциивизуальный (риска на горловине)Габаритные размеры цистерны, мм, не более -длина4 600-ширина1 940-высота2 600Масса снаряженной цистерны, кг, не более1 870Полная масса загруженной цистерны, кг, не более3 050Распределение полной массы, кг, не более - на переднюю ось1 420- на заднюю ось1 630