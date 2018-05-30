Уличная AHD 1080p ИК видеокамера IMX322+NVP2441H PN A2 B36 v254

Описание товара

Уличная AHD-видеокамера PN-A2-B3.6 v.2.5.4 с ИК-подсветкой фиксированным объективом 3.6 мм торговой марки «Polyvision».

Основой устройства является КМОП-матрица SONY (IMX322). Это 2.4 Мп матрица, созданная по технологии Exmor, позволяющая вплотную приблизится к светочувствительности ПЗС-матриц такого же класса. За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2441H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет несколько режимов баланса белого, цифровые фильтры шумоподавления 2 и 3 DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, несколько режимов компенсации встречных засветок BLC и HSBLC, а также функцию «Антитуман (Defog)». Настройка камеры осуществляется через OSD-меню через регистратор с поддержкой функции Coax.

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 20 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из металла и имеет класс защиты от пыли и влаги IP-66.

Выбор типа видеосигнала на выходе выбирается проводами: AHDH - разомкнуты все AHDM - замкнуты белый и чёрный CVBS (960H) - замкнуты зелёный и чёрный

МАТРИЦА

Тип 1/2.8’’ Sony Exmor CMOS (IMX322)

Эффективные пиксели 1984(Г)X1105(В)

Система сканирования Прогрессивная развёртка

Разрешение AHDH:1920x1080 (1080p), AHDM: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ

Мин.чувствительность 0.001 люкс (Sens-up x30)

Электронный затвор Авто/FLK/1/60(1/50)-1/50000 сек/x2-x30

СИГНАЛ

Отношение сигнал/шум ≥50 дБ

Видеовыходы AHDH/AHDM/CVBS(BNC) переключение проводами

Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м

Синхронизация Внутренняя

ОБЪЕКТИВ

Тип Фиксированный мегапиксельный

Фокусное расстояние 3.6 мм

ИК-ПОДСВЕТКА

Количество ИК-диодов 24 (Ø=5 мм)

Дальность подсветки 20 м

Длина волны 850 нм

ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ

DSP-процессор NextChip (NVP2441H)

OSD-меню Управление через регистратор (Coax)

Баланс белого ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка

Компенсация засветки BLC/HSBLC/Выкл.

АРУ 0-15 (выбор уровня)

Параметры изображения Чёткость, Яркость

Функция день/ночь Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.источник (Механический ИК-фильтр)

Динамический диапазон Вкл./Выкл. (D-WDR)

Фильтр шумоподавления Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR)

Антитуман Вкл./Выкл. (DEFOG)

Накопление заряда x2-x30 (Sens-up)

Дополнительно Коррекция битых пикселей (DPC), Подстройка под монитор, Стоп-кадр, Зеркалирование, Негатив, Детектор движения, Маскирование, Скрытые тёмных углов (LSC), Smart-IR, IR PWM

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Напряжение питания DC 12 В

Потребляемый ток 500 мА

Класс защиты IP-66

Температура эксплуатации -40...+50°С

Температура хранения -20...+50°С

Максимальная влажность 95%

Габаритные размеры 65(Ø)x140 мм

ИК-подсветка с ИК

Технологическая принадлежность AHD 2.0