Уличная AHD 1080p ИК видеокамера IMX322+NVP2441H PN A2 B36 v254

Уличная AHD-видеокамера PN-A2-B3.6 v.2.5.4 с ИК-подсветкой фиксированным объективом 3.6 мм торговой марки «Polyvision».
Основой устройства является КМОП-матрица SONY (IMX322). Это 2.4 Мп матрица, созданная по технологии Exmor, позволяющая вплотную приблизится к светочувствительности ПЗС-матриц такого же класса. За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2441H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет несколько режимов баланса белого, цифровые фильтры шумоподавления 2 и 3 DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, несколько режимов компенсации встречных засветок BLC и HSBLC, а также функцию «Антитуман (Defog)». Настройка камеры осуществляется через OSD-меню через регистратор с поддержкой функции Coax.
Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 20 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.
Корпус камеры изготовлен из металла и имеет класс защиты от пыли и влаги IP-66.
Выбор типа видеосигнала на выходе выбирается проводами: AHDH - разомкнуты все AHDM - замкнуты белый и чёрный CVBS (960H) - замкнуты зелёный и чёрный
МАТРИЦА
Тип 1/2.8’’ Sony Exmor CMOS (IMX322)
Эффективные пиксели 1984(Г)X1105(В)
Система сканирования Прогрессивная развёртка
Разрешение AHDH:1920x1080 (1080p), AHDM: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ
Мин.чувствительность 0.001 люкс (Sens-up x30)
Электронный затвор Авто/FLK/1/60(1/50)-1/50000 сек/x2-x30
СИГНАЛ
Отношение сигнал/шум ≥50 дБ
Видеовыходы AHDH/AHDM/CVBS(BNC) переключение проводами
Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м
Синхронизация Внутренняя
ОБЪЕКТИВ
Тип Фиксированный мегапиксельный
Фокусное расстояние 3.6 мм
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество ИК-диодов 24 (Ø=5 мм)
Дальность подсветки 20 м
Длина волны 850 нм
ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ
DSP-процессор NextChip (NVP2441H)
OSD-меню Управление через регистратор (Coax)
Баланс белого ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка
Компенсация засветки BLC/HSBLC/Выкл.
АРУ 0-15 (выбор уровня)
Параметры изображения Чёткость, Яркость
Функция день/ночь Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.источник (Механический ИК-фильтр)
Динамический диапазон Вкл./Выкл. (D-WDR)
Фильтр шумоподавления Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR)
Антитуман Вкл./Выкл. (DEFOG)
Накопление заряда x2-x30 (Sens-up)
Дополнительно Коррекция битых пикселей (DPC), Подстройка под монитор, Стоп-кадр, Зеркалирование, Негатив, Детектор движения, Маскирование, Скрытые тёмных углов (LSC), Smart-IR, IR PWM
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
Напряжение питания DC 12 В
Потребляемый ток 500 мА
Класс защиты IP-66
Температура эксплуатации -40...+50°С
Температура хранения -20...+50°С
Максимальная влажность 95%
Габаритные размеры 65(Ø)x140 мм
ИК-подсветка с ИК
Технологическая принадлежность AHD 2.0