Шнур отделочный декоративный для одежды

Описание товара

Шнур отделочный декоративный для одеждыПроизводим шнуры для одежды от 60 коп метр, с пластиковыми и металлическими наконечниками, из хлопка и полиэфира.Шнуры от 2 до 18мм из различных материалов, круглые плоские, с наконечниками. от Производителя оптом от 200 шт.Преимущество работы со нами:1. Наличие шнура или сырья для его производства на складе более 20 цветов.2. Оперативность производства.3. Дополнительные услуги по нарезке шнура в Ваш размер горячей резкой, изготовление ручек с наконечником-фиксатором, что увеличивает оперативность Вашего производства.4. Стабильно-превосходное качество изготавливаемой продукции.По всем интересующим Вас вопросам звоните по телефону: 8-962-900-28-68.