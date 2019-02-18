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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.02.2019
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              Ручки для пакетов диаметром 3мм, 4мм, 5мм, 6мм с фиксатором наконечником

              Телефон
              +79267103912
              Продавец
              Шнурка.ру
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              Описание товара
              Различные бумажные сумки для упаковки товаров в торговых точках и подарков встречаются повсеместно. Сегодня подобные изделия получили широкое распространение в сфере торговли и услуг, и для них нужно приобретать специальные шнуры для изготовления ручек. Полипропиленовое сырье хорошо подходит для изделий, поскольку отличается сочетанием мягкости и прочности. Такие шнурки не режут ладони, даже если пакет имеет немалый вес, эластичность сочетается с крепкой и плотной фактурой, а также стойкостью к истиранию и трению.    Компания «Шнурка» предлагает купить полипропиленовый шнур оптом в количестве от 2000 изделий. Наша команда самостоятельно изготавливает обширный выбор продукции и постоянно пополняет ассортимент товаров, и мы рады предложить ручки для пакетов с пластиковыми наконечниками для фиксации изделий. Разнообразная цветовая гамма позволит подобрать шнурки разных оттенков, которые подойдут для оформления сумок разных вариаций оформления. Также вариативны толщина и длина шнуров, которые вы можете выбрать самостоятельно в зависимости от ваших требований. Полипропиленовые шнурки разных цветов и длин – сочетание удобства и многофункциональности использования. Небольшие фиксаторы из пластика обеспечивают практичность переноса пакетов и сохранение их целостности. Получить дополнительную информацию об ассортименте шнуров и лент, резинок на любой вкус. Вас приятно удивят наши доступные цены и удобный сервис для покупателей в любом регионе России. Доставка осуществляется в ваш город в короткие сроки.Телефоны+7 (926) 710-39-12+7 (499) 734-96-39 АдресМосква, г. Зеленоград, Панфиловский, д.8
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