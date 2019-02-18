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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.02.2019
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              Шнур хлопчатобумажный

              Телефон
              +79267103912
              Продавец
              Шнурка.ру
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              Описание товара
              Хлопчатобумажный шнур с толщиной от 2 до 18 мм – это универсальное решение для использования в создании одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и других аксессуаров. Они выпускаются из плотного, специально обработанного волокна, которое обладает повышенной прочностью и стойкостью к загрязнениям, влаге, механическим повреждениям, выцветанию. Мягкая и тактильно приятная фактура сочетается с эластичностью и простотой в уходе и использовании.Горячая нарезка шнура, использование практичных наконечников в виде крючков – залог практичности использования Более 20 цветов в наличии на складе, также есть возможность индивидуального заказа дизайна изделий Различные вариации длин и толщины в зависимости от ваших предпочтений Быстрое и результативное производство товаров, сопровождаемых гарантией отличного качества    Плотные, долговечные и эстетичные шнуры из хлопчатобумажного сырья – выгодное и удобное решение для производства одежды и обуви, аксессуаров, подарочных пакетов. Наша команда поможем вам выбрать подходящее по бюджету и параметрам решение и оформить заказ. Минимальная партия для покупки составляет 100 метров.   Обратитесь к менеджеру ООО «Шнурка», чтобы ознакомиться с полным ассортиментом продукции, выбрать подходящие товарные позиции и оформить заказ в Зеленограде или другом городе России.Телефоны+7 (926) 710-39-12+7 (499) 734-96-39 АдресМосква, г. Зеленоград, Панфиловский, д.8
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