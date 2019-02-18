Атласная лента с наконечниками

Описание товара

Оформление подарочной упаковки – это востребованная область деятельности, особенно в преддверии различных праздников. Кроме этого, круглый год пользуются большим спросом привлекательные и красочные подарочные сумки и бумажные пакеты с огромным разнообразием моделей. Лаконичные или броские, с рисунками или аппликациями, блестящие и брендированные – такие изделия для простоты переноски и вручения оснащаются ручками из шнура или атласной ленты. Второй вариант отлично подходит для роскошного дизайна упаковки для презентов близким людям. Ленты из натуральных материалов обладают повышенной мягкостью и гладкостью, прочностью и приятной фактурой. На концах лент предусмотрены компактные и незаметные наконечники из пластика, которые обеспечивают удобное использование ручек для пакетов. Наша компания специализируется на создании шнуров и лент для использования в полиграфической, канцелярской, рекламной сфере, а также создании предметов обихода. Шнурки и ленты незаменимы для дополнения предметов одежды, аксессуаров, обуви.Высокая прочность и эластичность Устойчивость к внешним негативным факторам Эстетичный вид и разнообразие видов оформления Практичность в использовании Получить подробную консультацию о параметрах изделий – их длине, толщине, цвету и другим деталям, а также оформить оптовый заказ с доставкой в ваш город России можно, обратившись к нам по телефону или онлайн.Телефоны+7 (926) 710-39-12+7 (499) 734-96-39 АдресМосква, г. Зеленоград, Панфиловский, д.8