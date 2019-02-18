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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.02.2019
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              Шнурки для обуви от производителя

              Телефон
              +79267103912
              Продавец
              Шнурка.ру
              0
              Описание товара
              Шнурки от производителяНаша компания производит шнуры из полипропилена, полиэфирной нити и хлопка .Особенности:Большая цветовая гамма.Шнуры от 2 до 8 мм.Горячая нарезка шнура, наконечник крючок.Производство в Зеленограде.Предлагаем сотрудничество.Преимущество работы со нами:1. Наличие шнура или сырья для его производства на складе более 20 цветов.2. Оперативность производства.3. Дополнительные услуги по нарезке шнура в Ваш размер горячей резкой, изготовление ручек с наконечником-фиксатором, что увеличивает оперативность Вашего производства.4. Стабильно-превосходное качество изготавливаемой продукции.Скорость, качество, цена!Крупные производители  выбирают работу с нами.С уважением, Корнеев Владимир.8-962-900-28-68
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