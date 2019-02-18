Шнурки с металлическими наконечниками

Описание товара

Шнурки с металлическими наконечникамиНаша компания производит шнуры из полипропилена, полиэфирной нити и хлопка и устанавливает металлические наконечники.Особенности:Большая цветовая гамма.Шнуры от 2 до 8 мм.Горячая нарезка шнура, наконечник крючок.Производство в Зеленограде.Предлагаем сотрудничество.Преимущество работы со нами:1. Наличие шнура или сырья для его производства на складе более 20 цветов.2. Оперативность производства.3. Дополнительные услуги по нарезке шнура в Ваш размер горячей резкой, изготовление ручек с наконечником-фиксатором, что увеличивает оперативность Вашего производства.4. Стабильно-превосходное качество изготавливаемой продукции.Скорость, качество, цена!Крупные производители выбирают работу с нами.С уважением, Корнеев Владимир.8-926-056-6956