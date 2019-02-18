Веревочные ручки для пакетов с фиксатором наконечником

Описание товара

Бумажные пакеты, используемые для упаковки товаров в магазинах и оформления подарков, как правило, дополняются эластичными полипропиленовыми шнурками. Они нужны для того, чтобы обеспечить удобство переноски и сделать внешний вид сумки завершенным. Компания «Шнурка» специализируется на изготовлении и продаже разных видов шнура для использования в изготовлении одежды и аксессуаров, упаковочной продукции и текстиля, применения в хозяйственных нуждах.Полипропиленовые вязаные шнуры обладают рядом эксплуатационных преимуществ, таких как:Повышенная прочность Обширный выбор цветов Износостойкость и мягкость Эластичность и практичность Для пакетов и подарочных сумок широко используются веревочные вязаные шнуры с пластиковыми фиксаторами, которые гарантируют удобство в носке и простоту захвата ручек. Помимо этого, пластичные, многофункциональные шнурки из полипропилена могут применяться для обвязки коробок и папок, в изготовлении канцелярских товаров и других областях.Выбрать изделия нужного оттенка, длины и толщины, оформить заказ с доставкой по России можно, обратившись к менеджеру компании по телефону или онлайн. Также благодаря собственному производству полного цикла мы реализуем индивидуальные заказы любого объема.На складе представлено более 20-ти цветовых решений для ручек диаметром от 3 до 6 мм и длиной от 30 до 150 см. Преимуществами работы с компанией «Шнурка» являются быстрые сроки изготовления и гарантия отличного качества.Телефоны+7 (926) 710-39-12+7 (499) 734-96-39 АдресМосква, г. Зеленоград, Панфиловский, д.8