Уличная AHD 1080p ИК видеокамера PNL A2 V50HL v957

Описание товара

Уличная периметральная AHD-видеокамера PNL-A2-V50HL v.9.5.7 dark с ИК-подсветкой, вариофокальным объективом 5-50 мм, грозозащитой и обогревателем торговой марки «Polyvision». Основой устройства является КМОП-матрица SONY IMX238. Это 1.3 Мп матрица созданная по технологии Exmor, позволяющая вплотную приблизится к светочувствительности ПЗС-матриц такого же класса. За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2431H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет несколько режимов баланса белого, цифровые фильтры шумоподавления 2 и 3 DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, несколько режимов компенсации встречных засветок BLC и HSBLC, а также функцию «Антитуман (Defog)». Настройка камеры осуществляется через OSD-меню с помощью специального джойстика на кабеле. Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 60 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте. Корпус камеры изготовлен из металла и имеет класс защиты от пыли и влаги IP-66. Переключение между режимами AHDH/СVBS(960H) осуществляется следующими действиями: AHDH/CVBS - зажатие джойстика в левом положении в течение 5-7 сек. AHDH - зажатие джойстика в правом положении в течение 5-7 сек. PAL/NTSC - зажатие джойстика в нижнем положении (в сторону кабеля питания) в течение 5-7 сек.

МАТРИЦА

Тип 1/2.8" Sony Exmor CMOS (IMX322)

Эффективные пиксели 1984(Г)X1105(В)

Система сканирования Прогрессивная развёртка

Разрешение AHDH:1920x1080 (1080p)/CVBS: 1000 ТВЛ

Мин. чувствительность 0.001 люкс (Sens-up x30)

Электронный затвор Авто/FLK/1/60(1/50)-1/50000 сек/x2-x30

СИГНАЛ

Отношение сигнал/шум ≥50 дБ

Видеовыходы AHD/CVBS(BNC) комбинированный

Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м

Синхронизация Внутренняя

ОБЪЕКТИВ

Тип Вариофокальный мегапиксельный

Фокусное расстояние 5-50 мм

ИК-ПОДСВЕТКА

Количество ИК-диодов 36 (Ø=8 мм)

Дальность подсветки 60 м

Длина волны 850 нм

ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ

DSP-процессор NextChip (NVP2441H)

OSD-меню Управление с помощью джойстика на кабеле

Баланс белого ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка

Компенсация засветки BLC/HSBLC/Выкл.

АРУ 0-15 (выбор уровня)

Параметры изображения Чёткость, Яркость

Функция день/ночь Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.источник (Механический ИК-фильтр)

Динамический диапазон Вкл./Выкл. (D-WDR)

Фильтр шумоподавления Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR)

Антитуман Вкл./Выкл. (DEFOG)

Накопление заряда x2-x30 (Sens-up)

Дополнительно Коррекция битых пикселей (DPC), Подстройка под монитор, Стоп-кадр, Зеркалирование, Негатив, Детектор движения, Маскирование, Скрытые тёмных углов (LSC), Smart-IR, IR PWM

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Напряжение питания DC 12 В

Потребляемый ток 1 А

Класс защиты IP-66 (встроенная грозозащита)

Температура эксплуатации -45...+50°С (встроенный обогреватель)

Температура хранения -20...+50°С

Максимальная влажность 95%

Габаритные размеры 340x91x104 мм

ИК-подсветка с ИК

Технологическая принадлежность AHD 2.0