Купольная поворотная AHD 720p ИК видеокамера с грозозащитой PS A1 Z18 v231

Описание товара

Встроенная ИК-подсветка позволяет фиксировать происходящее с одинаковой четкостью видеокамерам как днем, так и ночью. Дальность и угол подсветки см. в характеристиках модели. Также видеокамеры с поддержкой режима «день/ночь» и оборудованные механическим ИК-фильтром транслируют более качественное изображение. Устройства с датой производства начиная с сентября 2015 года не имеют интерфейса RS-485. Управление осуществляется только по интерфейсу Coax, который имеется только на регистраторах ревизий F и E.

МАТРИЦА

Тип 1/4’’ Aptina CMOS (AR0130)

Эффективные пиксели 1280(Г)x960(В)

Система сканирования Прогрессивная развёртка

Разрешение AHDM: 1280x720 (720p)

Мин. чувствительность Цвет: 0.01 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.) ЧБ: 0.001 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.)

ОБЪЕКТИВ

Тип Трансфокатор

Фокусное расстояние 4.7–84.6 мм (F1.5-3.6)

Фокусировка Авто/Ручная

Регулировка диафрагмы Авто/Ручная

Оптический зум 18x

ИК-ПОДСВЕТКА

Количество ИК-диодов 8

Дальность 50 м

Длина волны 850 нм

ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ

DSP-процессор NextChip (NVP2431H)

OSD-меню Есть

Баланс белого Есть

Компенсация засветки Есть

АРУ Есть

Шумоподавление 2DNR, 3DNR

Динамический диапазон D-WDR

Функция день/ночь Механический ИК-фильтр

СИГНАЛ

ТВ-стандарт PAL/NTSC

Видеовыходы AHDM(BNC)

Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Питание DC 12В (БП в комлекте)

Потребляемый ток 2 А

Класс защиты IP-66, встроенный модуль грозозащиты

Температура эксплуатации -30...+50°С (встроенный обогреватель)

Габаритные размеры 150(Ø)x243 мм (без кронштейна)

ИК-подсветка с ИК

Технологическая принадлежность AHD 1.0