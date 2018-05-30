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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.05.2018
              21 944

              Купольная поворотная AHD 720p ИК видеокамера с грозозащитой PS A1 Z18 v231

              Телефон
              +78632460318
              Продавец
              Линия Безопасности
              0
              Описание товара

              Встроенная ИК-подсветка позволяет фиксировать происходящее с одинаковой четкостью видеокамерам как днем, так и ночью. Дальность и угол подсветки см. в характеристиках модели. Также видеокамеры с поддержкой режима «день/ночь» и оборудованные механическим ИК-фильтром транслируют более качественное изображение. Устройства с датой производства начиная с сентября 2015 года не имеют интерфейса RS-485. Управление осуществляется только по интерфейсу Coax, который имеется только на регистраторах ревизий F и E.

              МАТРИЦА  

              Тип 1/4’’ Aptina CMOS (AR0130)

              Эффективные пиксели 1280(Г)x960(В)

              Система сканирования Прогрессивная развёртка

              Разрешение AHDM: 1280x720 (720p)

              Мин. чувствительность Цвет: 0.01 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.) ЧБ: 0.001 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.)

              ОБЪЕКТИВ  

              Тип Трансфокатор

              Фокусное расстояние 4.7–84.6 мм (F1.5-3.6)

              Фокусировка Авто/Ручная

              Регулировка диафрагмы Авто/Ручная

              Оптический зум 18x

              ИК-ПОДСВЕТКА  

              Количество ИК-диодов 8

              Дальность 50 м

              Длина волны 850 нм

              ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ  

              DSP-процессор NextChip (NVP2431H)

              OSD-меню Есть

              Баланс белого Есть

              Компенсация засветки Есть

              АРУ Есть

              Шумоподавление 2DNR, 3DNR

              Динамический диапазон D-WDR

              Функция день/ночь Механический ИК-фильтр

              СИГНАЛ  

              ТВ-стандарт PAL/NTSC

              Видеовыходы AHDM(BNC)

              Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м

              ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ  

              Питание DC 12В (БП в комлекте)

              Потребляемый ток 2 А

              Класс защиты IP-66, встроенный модуль грозозащиты

              Температура эксплуатации -30...+50°С (встроенный обогреватель)

              Габаритные размеры 150(Ø)x243 мм (без кронштейна)

              ИК-подсветка с ИК

              Технологическая принадлежность AHD 1.0

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