Описание товара

NaКМЦ марок 75С, 75В изготавливается путем подбора сырья, придающего полимеру особые свойства загустителя, который повышает вязкость водной системы и влияет на свойства текучести. Особые добавки, используемые в технологии, позволяют регулировать вязкость полимера и придавать ему тиксотропные свойства. Используются в качестве загустителя водных систем. Отличаются вязкостными характеристиками и содержанием гель-фракции в полимере. NaКМЦ марок 75С, 75В находят широкое примение в агропромышленном комплексе в качестве органического клеящего материала, не разрушающего структуру семян при обработке; в лакокрасочной промышленности применяется в качестве загустителя для производства водных красок (ВДАК) и шпатлевок; в кожевенной промышленности используется в качестве наполнителя как альтернатива крахмалу; в литейном производстве используется как стержневой крепитель. При помощи NaКМЦ в текстильной промышленности происходит шлихтование основы ткани. Нити, обработанные раствором КМЦ, меньше подвержены обрывам в процессе ткачества, что, в свою очередь сокращает число остановок, повышая эффективность ткацкого производства. В строительной промышленности NaКМЦ используется в качестве клеящего материала при производстве различных клеящих растворов, шпаклевки, при производстве силикатных кирпичей в качестве суспензирующего и связывающего агента. В бумажной промышленности NaКМЦ применяется как клеящая основа паст для обоев, при изготовлении покрытий на бумаге, мелованной бумаги, в качестве добавки к бумажной массе для повышения прочности бумаги. В производстве сварочных электродовNaКМЦ применяется в качестве пластификатора обмазочной массы при изготовлении сварочных электродов.