Купольная AHD 1080p ИК видеокамера IMX322+NVP2241H PDM1 A1 V12 v956

Описание товара

Купольная влагозащищеная AHD-видеокамера PDM1-A1-V12 v.9.5.6 с ИК-подсветкой и вариофокальным объективом 2,8-12 мм торговой марки «Polyvision». Основой устройства является КМОП-матрица 1 Мп Sony IMX225. За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2431H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC. Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 25 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте. Корпус камеры изготовлен из пластика.

МАТРИЦА

Тип 1/3’’ Sony Exmor CMOS (IMX225)

Эффективные пиксели 1280(Г) х 1024(В)

Система сканирования Прогрессивная развёртка

Разрешение AHD: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ

Мин. чувствительность 0.01 люкс

Электронный затвор Авто

СИГНАЛ

Отношение сигнал/шум ≥60 дБ

Видеовыходы AHD/CVBS(BNC)

Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м

Синхронизация Внутренняя

ОБЪЕКТИВ

Тип Вариофокальный мегапиксельный

Фокусное расстояние 2.8-12 мм

ИК-ПОДСВЕТКА

Количество ИК-диодов 36

Дальность подсветки 30 м

Длина волны 850 нм

ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ

DSP-процессор NextChip (NVP2431H)

OSD-меню Есть

Баланс белого AWB

Компенсация засветки BLC

АРУ AGC

Функция день/ночь Авто (Механический ИК-фильтр)

Фильтр шумоподавления 3DNR

Динамический диапазон D-WDR

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Напряжение питания DC 12 В

Потребляемый ток 500 мА

Температура эксплуатации -40...+50°С

Температура хранения -20...+60°С

Максимальная влажность 95%

Габаритные размеры 120(Ø)х90 мм

ИК-подсветка с ИК

Технологическая принадлежность AHD 2.0