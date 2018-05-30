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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.05.2018
              3 566

              Купольная AHD 1080p ИК видеокамера IMX322+NVP2241H PDM1 A1 V12 v956

              Телефон
              +78632460318
              Продавец
              Линия Безопасности
              0
              Описание товара

              Купольная влагозащищеная AHD-видеокамера PDM1-A1-V12 v.9.5.6  с ИК-подсветкой и вариофокальным объективом 2,8-12 мм торговой марки «Polyvision». Основой устройства является КМОП-матрица 1 Мп  Sony IMX225. За обработку изображения отвечает процессор  NextChip –  NVP2431H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок  BLC. Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до  25 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте. Корпус камеры изготовлен из пластика.

              МАТРИЦА

              Тип   1/3’’ Sony Exmor CMOS (IMX225)

              Эффективные пиксели   1280(Г) х 1024(В)

              Система сканирования   Прогрессивная развёртка

              Разрешение   AHD: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ

              Мин. чувствительность   0.01 люкс

              Электронный затвор   Авто

              СИГНАЛ

              Отношение сигнал/шум   ≥60 дБ

              Видеовыходы   AHD/CVBS(BNC)

              Дистанция передачи сигнала   AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м

              Синхронизация   Внутренняя

              ОБЪЕКТИВ

              Тип   Вариофокальный мегапиксельный

              Фокусное расстояние   2.8-12 мм

              ИК-ПОДСВЕТКА

              Количество ИК-диодов   36

              Дальность подсветки   30 м

              Длина волны   850 нм

              ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ

              DSP-процессор   NextChip (NVP2431H)

              OSD-меню   Есть

              Баланс белого   AWB

              Компенсация засветки   BLC

              АРУ   AGC

              Функция день/ночь   Авто (Механический ИК-фильтр)

              Фильтр шумоподавления   3DNR

              Динамический диапазон   D-WDR

              ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

              Напряжение питания   DC 12 В

              Потребляемый ток   500 мА

              Температура эксплуатации   -40...+50°С

              Температура хранения   -20...+60°С

              Максимальная влажность   95%

              Габаритные размеры   120(Ø)х90 мм

              ИК-подсветка с ИК

              Технологическая принадлежность AHD 2.0

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