Купольная AHD 1080p ИК видеокамера IMX322+NVP2241H PDM1 A1 V12 v956

Купольная влагозащищеная AHD-видеокамера PDM1-A1-V12 v.9.5.6 с ИК-подсветкой и вариофокальным объективом 2,8-12 мм торговой марки «Polyvision». Основой устройства является КМОП-матрица 1 Мп Sony IMX225. За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2431H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC. Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 25 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте. Корпус камеры изготовлен из пластика.
МАТРИЦА
Тип 1/3’’ Sony Exmor CMOS (IMX225)
Эффективные пиксели 1280(Г) х 1024(В)
Система сканирования Прогрессивная развёртка
Разрешение AHD: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ
Мин. чувствительность 0.01 люкс
Электронный затвор Авто
СИГНАЛ
Отношение сигнал/шум ≥60 дБ
Видеовыходы AHD/CVBS(BNC)
Дистанция передачи сигнала AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м
Синхронизация Внутренняя
ОБЪЕКТИВ
Тип Вариофокальный мегапиксельный
Фокусное расстояние 2.8-12 мм
ИК-ПОДСВЕТКА
Количество ИК-диодов 36
Дальность подсветки 30 м
Длина волны 850 нм
ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ
DSP-процессор NextChip (NVP2431H)
OSD-меню Есть
Баланс белого AWB
Компенсация засветки BLC
АРУ AGC
Функция день/ночь Авто (Механический ИК-фильтр)
Фильтр шумоподавления 3DNR
Динамический диапазон D-WDR
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
Напряжение питания DC 12 В
Потребляемый ток 500 мА
Температура эксплуатации -40...+50°С
Температура хранения -20...+60°С
Максимальная влажность 95%
Габаритные размеры 120(Ø)х90 мм
ИК-подсветка с ИК
Технологическая принадлежность AHD 2.0