Купольная AHD 1080p ИК видеокамера OV2710+NVP2441 PD1 A2 B36 v212

Описание товара

Купольная влагозащищённая AHD-видеокамера с ИК-подсветкой PD1‑A2‑B3.6 v.2.1.2 и фиксированным объективом 3.6 мм торговой марки «Polyvision». Встроенная ИК-подсветка позволяет фиксировать происходящее с одинаковой четкостью видеокамерам как днем, так и ночью. Дальность и угол подсветки см. в характеристиках модели. Также видеокамеры с поддержкой режима «день/ночь» и оборудованные механическим ИК-фильтром транслируют более качественное изображение. Основой устройства является КМОП-матрица 2 Мп OmniVision OV2710. За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2441, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC. Управление OSD меню осуществляется непосредственно с видеорегистратора по коаксиальному кабелю (*необходимо уточнять возможность видеорегистратора).

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 15 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из пластика.