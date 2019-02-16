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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.02.2019
              590

              Футболка мужская Gildan 63000 Soft Style Knit Jersey T Shirt зелёный (S)

              Телефон
              +78005118845
              Продавец
              Streetbags.ru
              0
              Описание товара
              Однотонная мужская футболка с коротким рукавом от фирмы GildanGildan является ведущим производителем и поставщиком качественной повседневной одежды на рынке США, в том числе футболок, рубашек поло, толстовок. Мужская футболка 63000 Soft Style изготовлена из качественного хлопка. Фасон идеален для молодых людей от 18 до 24 лет. Классический прямой силуэт. Двойной шов на рукавах и нижней кромке, без боковых швов.Примечание: плотность: 150 г / м2 для цветных футболок, 145 г / м2 для белых. серый рябой цвет содержит в составе ткани 10% полиэстера.Мягкий трикотажКруглый вырезСвободный крой Машинная стирка100% хлопокСостав ткани: 100 % хлопок Страна производства: БангладешСоответствие размеров по росту:S - 161-166 смM - 167-173 смL - 173-178 смXL - 179-185 см
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