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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.02.2019
              590

              Шапка Street Caps Шапка бини в рыбацком стиле чёрный (One size)

              Телефон
              +78005118845
              Продавец
              Streetbags.ru
              0
              Описание товара
              Вязанная шапка в рыбацком стиле. Отличный вариант для повседневной носки или активного отдыха в холодное время года. Изделие хорошо сохраняет тепло, обеспечивая максимально комфортные ощущения при носке. Шапка мягкая на ощупь, хорошо тянется. Унисекс - подходит для мужчин и женщин. Шапка не брендирована - без надписей и логотипов.Материал: 92 % акрил 7 % полиэстер 1% спандексРазмер: средний ( 56-59 см )Дизайн: шапка-бини, вязка в рубчик, отворотРазмеры: высота без подворота 25 см ( с подворотом 19 см ), ширина 18 см Примерный вес: 60+-5 гр.Уход: ручная стиркаСтрана производства: КНР
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