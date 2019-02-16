Шапка Street Caps Шапка бини в рыбацком стиле чёрный (One size)

Описание товара

Вязанная шапка в рыбацком стиле. Отличный вариант для повседневной носки или активного отдыха в холодное время года. Изделие хорошо сохраняет тепло, обеспечивая максимально комфортные ощущения при носке. Шапка мягкая на ощупь, хорошо тянется. Унисекс - подходит для мужчин и женщин. Шапка не брендирована - без надписей и логотипов.Материал: 92 % акрил 7 % полиэстер 1% спандексРазмер: средний ( 56-59 см )Дизайн: шапка-бини, вязка в рубчик, отворотРазмеры: высота без подворота 25 см ( с подворотом 19 см ), ширина 18 см Примерный вес: 60+-5 гр.Уход: ручная стиркаСтрана производства: КНР