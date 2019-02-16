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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.02.2019
              2 580

              Куртка бомбер Spb Apparel Varsity Classic Jacket V 2 красный с чёрными рукавами (L)

              Телефон
              +78005118845
              Продавец
              Streetbags.ru
              0
              Описание товара
              Бестселлер - трикотажная стеганая куртка-пилот.Название у этих курток может быть разным. Английские названия: Letterman, Varsity, Baseball jacket. И ещё больше названий на русском: клубная куртка, американская университетская куртка, кофта бомбер, трикотажный пилот, толстовка бомбер. Трикотажная куртка без капюшона, вдохновленная спортивной экипировкой игроков в бейсбол. Изделие выполнено из комбинированной ткани на основе классического бомбера. Традиционный силуэт, свободный крой и ворот с трикотажной резинкой. Застёжка на кнопках и два врезных кармана для рук. Эластичные манжеты на рукавах и в нижней части обеспечивают оптимальную посадку. Материал: 80% хлопок, 20% полиэстерВес 700 ± 50 грамм Соответствие размеров по росту:S - 160-165 смM - 165-170 смL - 170-175 смXL - 175-180 смXXL - 180-185 смXXXL - 185-190 см
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