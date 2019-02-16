Сумка на пояс Street Bags SB 003 NN Классическая сумка на пояс 20x6x10 см чёрный (One size)

Описание товара

Классическая поясная сумка небольшого размера Street Bags Модель 003. Ежедневно используя эту сумку, вам не придется носить в карманах разного рода мелочи. Паспорт, кошелек, телефон, ключи - переноску всех этих вещей с удовольствием возьмёт на себя эта комфортная сумка. Основное отделение на молнии. Карман с внутренней стороны. Регулируемый ремень, благодаря его длине сумку можно носить как на поясе, так и через плечо. Молнии-застёжки SBS.Размеры: 20х6х10 см.Материал: Полиэстер 800D. Непромокаемый полиэстер.