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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.02.2019
              1 000

              Сумка на пояс Street Bags SB 003 NN Классическая сумка на пояс 20x6x10 см чёрный (One size)

              Телефон
              +78005118845
              Продавец
              Streetbags.ru
              0
              Описание товара
              Классическая поясная сумка небольшого размера Street Bags Модель 003. Ежедневно используя эту сумку, вам не придется носить в карманах разного рода мелочи. Паспорт, кошелек, телефон, ключи - переноску всех этих вещей с удовольствием возьмёт на себя эта комфортная сумка. Основное отделение на молнии. Карман с внутренней стороны. Регулируемый ремень, благодаря его длине сумку можно носить как на поясе, так и через плечо. Молнии-застёжки SBS.Размеры: 20х6х10 см.Материал: Полиэстер 800D. Непромокаемый полиэстер.
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