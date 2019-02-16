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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.02.2019
              1 980

              Рюкзак Street Bags 7020 Рисунок гибискусы в ночи 41х12х30 см чёрный (One size)

              Телефон
              +78005118845
              Продавец
              Streetbags.ru
              0
              Описание товара
              Street Bags — это городские рюкзаки, сочетающие в себе практичность, комфорт и высокое качество. Лаконичный дизайн и функциональность позволяют использовать его как и во время небольших путешествий или походов, так и в повседневной городской жизни. Благодаря износостойким материалам и прочной фурнитуре изделие прослужит вам не один сезон.Рюкзак Street Bags 7020 - это рюкзак компактной формы с вместительным основным отделением на молнии и накладным карманом. Рюкзак изготовлен из прочного нейлона с различными рисунками, что придаёт рюкзаку неповторимый оригинальный внешний вид. Отсек для ноутбука, два внутренних кармана, удобная ручка для переноски. Регулируемые плечевые ремни, мягкая спинка, износостойкая нейлоновая ткань.
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