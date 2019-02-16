Толстовка с капюшоном Gildan 88500 Heavy Blend Adult Hooded Sweatshirt светло серый рябой (XL)

Описание товара

Мужская толстовка с капюшоном от фирмы GildanGildan является ведущим производителем и поставщиком качественной повседневной одежды на рынке США, в том числе футболок, рубашек поло, толстовок. Мужская толстовка с капюшоном 88500 Heavy Blend изготовлена из высококачественной ткани плотностью 270-280 г / м2. Фасон хорошо подходит для молодых людей от 18 до 24 лет. Классический прямой силуэт. Капюшон из двойной с однотонным вытяжным шнурком, передний карман-кенгуру. Мягкий трикотаж - футер - плотная трикотажная ткань с мягким, тёплым начёсом внутриОблегающие манжеты и нижняя кромкаКлассический крой, точное соответствие размеруМашинная стиркаСостав ткани: 50% хлопок / 50% полиэстерСтрана производства: ГондурасСоответствие размеров по росту:S - 161-166 смM - 167-173 смL - 173-178 смXL - 179-185 см