Описание товара

Дозорный-AHD4-Периметр Комплект системы видеонаблюдения с 4 видеокамерами Дозорный-AHD4- Построен на базе четырехканального ГИБРИДНОГО видеорегистратора (AHD+IP+SD) с удаленным доступом через облачный сервис (Cloud), и четырех цветных видеокамер с ИК-подсветкой и вариофокальным объективом, 720p, с ИЗМЕНЯЕМЫМ углом обзора и возможностью работы в температурном режиме до -20˚C . «Дозорный» позволяет быстро организовать на любом объекте профессиональную систему видеонаблюдения высокого качества. Для этого в его составе имеется полный набор комплектующих. Смонтируйте систему по инструкции, воспользуйтесь удаленным просмотром и контролируйте Ваш объект или территорию из ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА (требуется сеть Internet). Благодаря выходу HDMI, «Дозорный» способен отображать информацию на мониторы и телевизоры с разрешением до 1920х1080, а также вести запись с аналоговых камер (SD) в разрешении до 960х575, с цифровых камер (IP) - до 1920х1080, и 1280x720 с AHD видеокамер. Поддержка жестких дисков SATA 3,5" до 4000 Gb дает возможность увеличить размер архива видеозаписей до серьезного уровня.

Рекомендуемые объекты для использования"Дозорный-AHD4": • Домовладения, • Садовые товарищества, • Дачные участки, • Маломасштабные стройки, • Неотапливаемые склады ангарного типа, • Производственные мощности, • Гаражные кооперативы, • Территория возле многоквартирного дома, • Автостоянки,

• Открытая территория до 3500 квадратных метров. • Периметр зданий размером ДО 30х30м (Участок 900 кв.м. по периметру) В комплект входит: • Мультигибридный видеорегистратор на 4 канала (комплектация: видеорегистратор, мышь, источник питания, паспорт, диск с ПО) - 1 шт, • Цветная AHD видеокамера (-20˚C) 720p с ИК-подсветкой и вариофокальным объективом - 4 шт, • Кабель комбинированный для передачи видеосигнала и питания - 20 метров на камеру (под заказ до 100 метров на камеру), • Разъемы для подключения и пусконаладки системы - 1 комплект, • Источник питания видеокамеры 12 В, 3 А - 1 шт. ВНИМАНИЕ: - Кабель для подключения видеорегистратора к монитору/телевизору в комплект НЕ входит и приобретается отдельно. - Жесткий диск приобретается отдельно. Изображения, цены и технические характеристики оборудования могут отличаться от оригинала. Пожалуйста, уточняйте цены, характеристики и комплектацию оборудования перед заказом.