Уличная AHD 720p ИК видеокамера SC1035+NVP2431H PNM A1 V12 v236

Описание товара

Уличная вандало- и влагозащищённая AHD-видеокамера с ИК-подсветкой PNM-A1-V12 v.2.3.6 и вариофокальным объективом 2.8-12 мм торговой марки «Polyvision». Встроенная ИК-подсветка позволяет фиксировать происходящее с одинаковой четкостью видеокамерам как днем, так и ночью. Дальность и угол подсветки см. в характеристиках модели. Также видеокамеры с поддержкой режима «день/ночь» и оборудованные механическим ИК-фильтром транслируют более качественное изображение.

Основой устройства является КМОП-матрица 1/3’’ SmartSens CMOS (SC1035). За обработку изображения отвечает процессор NextChip – NVP2431H, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR, компенсация встречных засветок BLC.

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (до 40 м) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из металла и имеет класс защиты от пыли и влаги IP-66.