Описание товара

Дозорный-AHD1 Комплект системы видеонаблюдения с 1 видеокамерой Дозорный-AHD1- Построен на базе четырехканального ГИБРИДНОГО видеорегистратора (AHD+IP+SD) с удаленным доступом через облачный сервис (Cloud), и одной цветной видеокамеры с ИК-подсветкой, 720p, с ПОСТОЯННЫМ углом обзора и возможностью работы в температурном режиме до -20˚C. «Дозорный» позволяет быстро организовать на любом объекте профессиональную систему видеонаблюдения высокого качества. Для этого в его составе имеется полный набор комплектующих. Смонтируйте систему по инструкции, воспользуйтесь удаленным просмотром и контролируйте Ваш объект или территорию из ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА (требуется сеть Internet). Благодаря выходу HDMI, «Дозорный» способен отображать информацию на мониторы и телевизоры с разрешением до 1920х1080, а также вести запись с аналоговых камер (SD) в разрешении до 960х575, с цифровых камер (IP) - до 1920х1080, и 1280x720 с AHD видеокамер. Поддержка жестких дисков SATA 3,5" до 4000 Gb дает возможность увеличить размер архива видеозаписей до серьезного уровня.

Рекомендуемые объекты для использования"Дозорный-AHD1": • Въездые ворота, • Вход в подъезд, • Двор частного дома, • Гараж, • Парковочное место,

• Открытая территория до 10-20 метров. В комплект входит: • Мультигибридный видеорегистратор на 4 канала (комплектация: видеорегистратор, мышь, источник питания, паспорт, диск с ПО) - 1 шт, • Цветная AHD видеокамера (-20˚C) 720p с ИК-подсветкой - 1 шт, • Кабель комбинированный для передачи видеосигнала и питания - 20 метров на камеру (под заказ до 100 метров на камеру), • Разъемы для подключения и пусконаладки системы - 1 комплект, • Источник питания видеокамеры 12 В, 3 А - 1 шт. ВНИМАНИЕ: - Кабель для подключения видеорегистратора к монитору/телевизору в комплект НЕ входит и приобретается отдельно. - Жесткий диск приобретается отдельно. Изображения, цены и технические характеристики оборудования могут отличаться от оригинала. Пожалуйста, уточняйте цены, характеристики и комплектацию оборудования перед заказом.