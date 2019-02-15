Домкрат с манометром ДГС20М (20 тонн)

Описание товара

Характеристики: Предлагаем в аренду , а также продаем. Гидравлический домкрат с манометром ДГС 20М.Домкрат с манометром предназначен для измерения нагрузки (манометр показывает давление в системе).Масса - 9.5 кг.,Высота подхвата домкрата - 240 мм.,Высота подъема домкрата - 405 мм.,Высота подъема домкрата с винтом - 470 мм.,Диаметр винта - 35.5 мм.,Ход винта - 65 мм.,Диаметр штока - 53 мм.,Ход штока - 165 мм.,Эти модели гидровлических домкратов отличается наличием манометра для измерения усилия или веса, простотой в обслуживании и надежностью в эксплуатации, возможно использовать в конструкции стенда для испытаний.Данное оборудование является простым и удобным инструментом для контроля параметров при статических испытаниях, а также при взвешивании объектов большой массы. Предназначен для подъёма груза весом до 12 т.Домкрат с манометром не является сертифицированным измерительным прибором : Для проведения измерений, требуемых сверхточных показаний и сертификаций, необходимо использовать поверенный динамометр.Цена: 15 000 рублейЗалог: 15 000 рублейАренда: 1 день – 1 800 руб2-3 дня – 1 500 руб (за 1 день)4-6 дней – 1 200 рубДоставка :В пределах МКАД и до 30км от МКАД 3000рубОт 30 до 70 км от МКАД 4000РУБОт 70 до 100 км от МКАД 5000рубОт 100 до 170 км от МКАД 7000РУБДо 250 км от МКАД 10000руб Доставка в другие города и страны осуществляется через транспортную компанию, стоимость такой доставки рассчитывается индивидуально.