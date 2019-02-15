Описание товара

Таль Рычажная 1,5т 3м Грузоподъёмность - 1.5 т.,Масса - 14.5 кг.,Высота подъема - 3 м.,Диаметр цепи - 8 мм.,Габариты - 520x200x165 мм.,Длинна рукоятки: 410 мм.Мин. Расстояние между крюками - 380 мм.Кол-во цепей - 1 шт.Вес - 14,5 кг.,Вес без цепи - 7,5 кг.Усилие руки - 22 кг.Шаг цепи - 24 мм. Стоимость аренды/продажиАренда 1 день2500 руб.Аренда 2-3 дня2000 руб. в суткиАренда 4-6 дней1600 руб. в сутки Доставка:В пределах МКАД и до 30км от МКАД 3000рубОт 30 до 70 км от МКАД 4000РУБОт 70 до 100 км от МКАД 5000рубОт 100 до 170 км от МКАД 7000РУБДо 250 км от МКАД 10000руб Доставка в другие города и страны осуществляется через транспортную компанию, стоимость такой доставки рассчитывается индивидуально.