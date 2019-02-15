Таль Стационарная 1,5т 3м

Описание товара

Таль Цепная 1,5т 3м Стоимость аренды/продажиАренда 1 день3000 руб.Аренда 2-3 дня2300 руб. в суткиАренда 4-6 дней1800 руб. в сутки Технические характеристики: Грузоподъемность - 1,5 т.Мин. Расстояние между крюками - 385 мм.Кол-во цепей - 2 шт.Тяговое усилие - 32 кг.Грузоподъемная цепь - 7.1х21 мм. стандарта G 80Ручная цепь - 5х22 мм. оцинкованнаяМасса без цепи - 15 кг. Доставка:В пределах МКАД и до 30км от МКАД 3000рубОт 30 до 70 км от МКАД 4000РУБОт 70 до 100 км от МКАД 5000рубОт 100 до 170 км от МКАД 7000РУБДо 250 км от МКАД 10000руб Доставка в другие города и страны осуществляется через транспортную компанию, стоимость такой доставки рассчитывается индивидуально.